Napoli, arrivano 6 nuovi treni della metro: più comodi e tecnologici con sistemi Wi-Fi

EAV Srl e il costruttore spagnolo CAF hanno firmato il nuovo e secondo contratto attuativo che prevede la fornitura, per l’azienda di trasporti napoletana, di 6 nuovi treni a 6 casse per la metropolitana. Convogli che si aggiungono ai 4 già in costruzione, per un totale di 10 treni, del tutto simili ai 24 treni che il Comune di Napoli ha acquistato per la Linea 1.

Napoli, nuovi treni EAV per la metropolitana: più sicuri e tecnologici

I 10 treni complessivi entreranno in servizio per la linea da Aversa a Piscinola/Scampia ed in prospettiva anche sulla tratta che, in partenza da Piscinola, giunge a Miano, Secondigliano e Di Vittorio, con interconnessione con la Linea 1. In totale, dunque, sulle metropolitane ANM/EAV, con la chiusura dell’anello, ci saranno ben 36 treni nuovi, di costruzione CAF.

Si tratta di convogli più capienti e tecnologici caratterizzati da: massimi livelli di sicurezza per i passeggeri; maggiore capacità di trasporto rispetto a quelli attuali; ottimizzazione del comfort di viaggio; bassa emissione di rumore attraverso l’impiego di tecnologie all’avanguardia per l’assorbimento del rumore indotto verso l’ambiente ed i passeggeri; impianti all’avanguardia in tema di sicurezza antincendio, security e SOS.

In più sarà ridotto il consumo energetico e quello del sistema ruota /rotaia, saranno impiegati sistemi di ultima generazione atti a garantire prestazioni di alta efficienza, affidabilità, disponibilità. manutenzione e sicurezza. Il tutto garantendo una migliore eco-sostenibilità del treno.

Migliorati anche i servizi per i passeggeri che, mediante sistemi di comunicazione WI-FI e monitor informativi a bordo treno, potranno usufruire di un impianto informativo molto più efficiente. Sono previste anche postazioni dedicate per persone a ridotta mobilità (PMR).