Doppia scossa di terremoto a Pozzuoli e Napoli, sindaco: “Calma, i bimbi sono al sicuro”

Oggi, 22 settembre 2023, pochi minuti dopo le 11:00 una doppia scossa di terremoto ha colpito la zona di Pozzuoli, avvertita anche in diversi quartieri di Napoli. Subito dopo l’evento sismico il sindaco puteolano, Gigi Manzoni, attraverso una comunicazione diffusa sui social, ha invitato la cittadinanza a mantenere la calma.

Terremoto a Pozzuoli, avvertito a Napoli oggi 22 settembre 2023

“Abbiamo tutti avvertito la scossa delle 11:02 di magnitudo 3.0. Invito tutti alla calma, in particolare per quanto riguarda le scuole. E’ in corso una sequenza di eventi sismici, a bassissima magnitudo (inferiore a 1.0). I dirigenti scolastici, gli operatori e gli insegnanti sono preparati a gestire la situazione. Chiedo, quindi, ai genitori di mantenere la calma perché i bambini e i ragazzi sono al sicuro. Vi aggiorneremo appena l’Osservatorio ci fornirà nuove informazioni” – ha detto il primo cittadino.

I sismografi dell’INGV hanno registrato ben due scosse, entrambe alle ore 11:02, rispettivamente di magnitudo 3.0 e 2.5. La prima, avvenuta ad una profondità di 1 km, con epicentro ai Campi Flegrei, allo stesso modo della seconda.

Scossa a Pozzuoli e Napoli, i cittadini: “Forte e lunga”

Prima ancora della pubblicazione dei dati ufficiali, alcuni residenti della zona puteolana hanno diramato la notizia attraverso i social, parlando di una scossa forte e lunga preceduta da un boato. Si tratta di un evento che rientra, dunque, nel fenomeno del bradisismo che caratterizza la zona e che, negli ultimi tempi, si è manifestato in maniera più frequente e intensa.

“Sentita forte e lunga, non si fermava più”, “a Quarto fortissima, vibravano anche i mobili”, “bella carica a Pianura ma un attimo prima ho avvertito anche un boato”: sono alcuni dei commenti rilasciati sul gruppo Quelli della Zona Rossa dei Campi Flegrei.

Soltanto lo scorso 7 settembre in zona si è verificata quella che è stata definita la scossa più forte degli ultimi 39 anni, con epicentro in zona Solfatara e magnitudo di 3.9, avvertita chiaramente in diversi quartieri di Napoli e nell’area Vesuviana.