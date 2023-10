Giornate dell’arte da Napoli a Caserta, tanti eventi in luoghi da sogno: Reggia a 4 euro

Dal 19 al 29 ottobre 2023 torna Art Days – Napoli Campania, il primo grande festival diffuso e collettivo dedicato all’arte contemporanea che permetterà a cittadini e turisti di prendere parte ad inaugurazioni, mostre, eventi, talk, workshop e tante altre iniziative previste dal ricco programma.

Art Days Napoli Campania tra mostre, eventi e arte: il programma

Il titolo scelto per questo terzo appuntamento è Crossing Layers e richiama l’assetto stratificato tipico del territorio campano e delle diverse identità che ne popolano la scena artistica. Art Days anche quest’anno propone un’offerta culturale diffusa sul territorio di Napoli e della Campania che si articola tra Agenda dell’Arte, Premi, Progetti Speciali e Public Program.

Tanti i prestigiosi enti coinvolti tra musei, fondazioni, collezioni, archivi, residenze, associazioni e spazi indipendenti, oltre alle collaborazioni con istituti di alta formazione, imprese, siti di rilevanza storico-archeologica.

Tra le meraviglie partenopee che accoglieranno i visitatori in occasione degli Art Days spiccano il Museo e Real Bosco di Capodimonte, Gallerie d’Italia – Napoli, Museo Emblema. Anche la Reggia di Caserta partecipa alla kermesse con visite dedicate ai capolavori, tra gli altri, di Andy Wharol, Joseph Beuys, Nino Longobardi. L’iniziativa è inclusa nel biglietto d’ingresso e dalle ore 17 il costo per accedere agli Appartamenti Reali è di 4 euro. Per partecipare bisogna inviare una e-mail a rece.valorizzazione@cultura.gov.it entro le 18 del 22 ottobre.

Si alterneranno poi eventi speciali – con tappe previste anche al Museo Irpino e all’Aquapetra Resort & Spa – Public Program con vari appuntamenti e workshop (compreso uno al MANN di Napoli), Premi (tra Accademia di Belle Arti, Castello di Baia e Agricola Bellaria), Hub Art Days ai Magazzini Fotografici.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale di Art Days – Napoli Campania. Di seguito si riporta il programma completo di tutte le attività in calendario.