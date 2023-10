ALLERTA meteo in Campania, vento forte e mare agitato fino a sabato: rischio mareggiate

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo che sarà in vigore a partire dalle ore 6 di domani, venerdì 20 ottobre, fino alle 6 di sabato 21 ottobre, per venti forti e mare agitato: una fase di maltempo che riguarderà in particolar modo Napoli e le altre località costiere.

Allerta meteo in Campania venerdì 20 e sabato 21 ottobre

Tra i fenomeni previsti “venti localmente forti dai quadranti meridionali, con raffiche, e mare agitato, soprattutto lungo le cose esposte ai venti”. Non si escludono, inoltre, possibili mareggiate, soprattutto nelle ore serali.

Di qui la raccomandazione della Protezione Civile: “Si raccomanda ai Sindaci e alle autorità competenti di attuare le misure previste dai piani di protezione civile e di assicurare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti (comprese le impalcature, la cartellonistica e gli impianti provvisori) e del moto ondoso”

Il quadro climatico potrebbe rivelarsi particolarmente instabile anche nelle ore successive a quelle dell’allerta: “In considerazione di un possibile peggioramento del quadro meteo prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa regionale”.

Del resto già le previsioni meteo avevano annunciato l’improvviso cambio di rotta con l’arrivo del ciclone Medusa che avrebbe spazzato via definitivamente il clima tipicamente primaverile, che ha caratterizzato le scorse settimane, per lasciare spazio alle prime tempeste autunnali.

“Ci sarà un drastico calo delle temperature che, dopo le anomalie di queste ultime settimane, si riporteranno su valori consoni al periodo. Tra lunedì e mercoledì le piogge bagneranno le Regioni centro-settentrionali e il Sud, con forti temporali su Campania, Puglia, Basilicata e alta Calabria” – aveva anticipato il meteorologo e fondatore de Il Meteo Antonio Sanò.

“I fenomeni più intensi potranno verificarsi nella giornata di venerdì 20 e poi sabato 21. Il pericolo più grosso, con questo genere di configurazioni, è quello della stazionarietà dei temporali che, nella fattispecie, potrebbero insistere per diverse ore sulle medesime zone”– ha continuato l’esperto.