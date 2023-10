Mexico, lo storico bar napoletano compie 70 anni: caffè gratis a tutti per festeggiare

Il Bar Mexico in piazza Dante, una vera e propria istituzione nel cuore di Napoli, compie 70 anni e per l’occasione venerdì 3 novembre offrirà il caffè gratis a tutti per festeggiare non solo il grande traguardo del locale ma anche la storia e la tradizione della città partenopea.

Il Bar Mexico di Napoli compie 70 anni: caffè gratis per tutti

L’appuntamento è dalle 16 alle 18 all’interno dello storico bar, dove lo staff sarà pronto ad offrire una tazzina di caffè a cittadini e turisti: un gesto simbolico che rappresenta l’essenza stessa della generosità e dell’ospitalità napoletana.

Fondato nel 1953, il Bar Mexico è diventato un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli amanti dell’autentica esperienza del caffè napoletano. Da 25 anni cuore pulsante del locale è Monica Sgambati che, con talento e dedizione, ne porta avanti la gestione. Un vero e proprio tempio del classico rito napoletano che, nel 2020, si è aggiudicato il premio per la Miglior Tazzina d’Italia, attestandosi tra le eccellenze nazionali.

“Che fai, passi a piazza Dante e non prendi un caffè al Mexico? Questa semplice domanda, che ci viene posta ogni giorno da moltissimi clienti, riflette l’importanza che abbiamo assunto nella vita quotidiana dei napoletani” – afferma Monica Sgambati.

“Consumare un caffè in questo locale è un rito, una tradizione che ha il sapore della storia e che rappresenta un appuntamento imprescindibile per tutti gli amanti del caffè. L’aroma antico che avvolge il bar Mexico è un ricordo indelebile, una parte preziosa della cultura napoletana. Siamo felici di invitare tutti i cittadini a partecipare a questa celebrazione speciale e a gustare il caffè come simbolo di amicizia e condivisione” – conclude.