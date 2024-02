“Conservate i soldini sulla scheda”. Così Geolier in una storia su Instagram, rivolgendosi ai suoi fan che gli chiedevano quale fosse il codice per votarlo durante la serata in cui non si è esibito, ma lo ha visto soltanto in veste di presentatore di La Sad.

Geolier ai fan: “Conservate i soldini sulla scheda”

D’altra parte il supporto dei fans non è proprio mancato al rapper napoletano che non solo è risultato al primo posto nella classifica Televoto e Radio, ma è anche di gran lunga l’artista più ascoltato su Spotify: gli ultimi dati ufficiali diffusi dal web player parlavano di ben 2.129.805 stream, mentre Annalisa, al secondo posto, si è “fermata” a 1.649.855 e dunque staccata di quasi mezzo milione. Sullo stesso livello Mahmood con (1,546,744 stream) e Angelina Mango (1,528,918 stream), un dato che dimostra quanto Geolier sia già il vero fenomeno di pubblico e ascolti di questo Sanremo 2024.

Il duello con Angelina Mango

Altro fenomeno potrebbe essere tuttavia proprio Angelina Mango, prima in classifica della terza serata e che potrebbe are il boom nella serata delle cover, quando porterà sul palco dell’Ariston La Rondine di suo padre, Pino Mango. Da non sottovalutare inoltre la parziale comunanza di bacino di ammiratori proprio tra Geolier e Angelina, ovvero quel pubblico napoletano che supporta ovviamente il rapper di Secondigliano, ma ama moltissimo anche Angelina Mango così come ha amato immensamente suo padre. D’altra parte la terra lucana è estremamente affine per ragioni geografiche, storiche e culturali a quella napoletana.