Anteprima “Il segreto di Liberato” al The Space di Fuorigrotta: tra il pubblico c’era anche lui

C’era anche lui al The Space di Fuorigrotta ieri sera. Il cantante senza identità era presente in sala all’anteprima del film “Il segreto di Liberato“ assieme ai registi Francesco Lettieri, Giorgio Testi, Lrnz e Giuseppe Squillaci, e Simona Tabasco, la doppiatrice della protagonista Lucia.

Chiaramente in incognito, Liberato ha comunicato la sua presenza con una storia su Instagram, manifestando tutta la sua soddisfazione con un “Ddie e film uagliù. Agg’ pariat’ a pazzi, grazie a tutt* frischezz*” . Il film, presentato in anteprima nazionale nelle cinque sale gremite (1.600 persone) del cinema di Fuorigrotta, a Napoli, sarà nelle sale da oggi 9 maggio.

Un giorno scelto non a caso: “Nove maggio” è infatti il titolo della canzone che ha lanciato il cantante sul palcoscenico nazionale ed internazionale, trasformandolo in una vera e propria icona generazionale. I suoi concerti, di cui uno degli ultimi fatto a Piazza del Plebiscito, ottengono sempre il cosiddetto ‘sold out’, riscuotendo incredibile successo non solo tra i giovani.

Il mistero mai svelato circa la sua identità, ha sicuramente acuito l’interesse nei suoi confronti. Negli anni si sono alternati numerosi personaggi ‘papabili’, ma mai nessuno ha trovato riscontro effettivo.