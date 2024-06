Geolier si racconta: “Gigi D’Alessio è il mio mito. Lo chiamo anche a notte fonda”

Un 2024 d’oro per la coppia Geolier-Gigi D’Alessio. Dopo la collaborazione nella serata cover di Sanremo (con Gué Pequeno e Luché) i due hanno voluto bissare il successo con “Senza tuccà”, singolo che sta facendo faville in tutte le classifiche e diventato rapidamente una delle canzoni più ascoltate nelle classifiche italiane. Un’amicizia che dura da anni, nata dalla volontà di Geolier nell’avvicinarsi al suo “mito di gioventù” che è diventata un “must” della musica napoletana moderna. I due, intervistati da Radio Marte, hanno svelato alcuni retroscena del loro rapporto lontano dal palco.

Geolier loda Gigi D’Alessio, un’amicizia tra la musica e l’amore per Napoli

I due artisti napoletani, ai microfoni de La Radiazza su Radio Marte, hanno parlato dello speciale legame tra loro. I due in questo 2024 hanno vissuto una vera e propria (ulteriore) esplosione musicale, culminata con la collaborazione discografica che ha scalato rapidamente le classifiche musicali. Ma il loro rapporto non si ferma solamente alla musica, anzi, Geolier durante l’intervista ha svelato dei retroscena mai sentiti prima: “Lui è il mio mito in generale, nella musica ma soprattutto nella vita. Lo chiamo anche di notte quasi ogni giorno, è il mio punto di riferimento. Sulla rubrica l’ho rinominato Psicologo Vita perché fa veramente tanto per me specialmente lontano dalle telecamere”.

Non è mancata la risposta di Gigi D’Alessio che ha ironizzato sulle “chiamate notturne” e spiegato il carattere di Geolier nella vita privata: “La mia fidanzata Denise mi ha detto ‘Devo controllare se veramente è il numero di Emanuele o di qualcuna’. Questo per tutte le cose che ci scriviamo a notte fonda. Il nostro rapporto è così. Emanuele è un ragazzo splendido e merita il meglio sia professionalmente che non”.