Riparte il bus del mare, dal Vomero a Miseno: orari, fermate e costo dei biglietti

Ritorna attivo il servizio autobus dell’EAV, Ente Autonomo Volturno, per la stagione estiva. Come ogni anno il collegamento sarà tra il Vomero e le spiagge di Miseno e Miliscola a Bacoli (linea 150 Vomero-Miseno). Il servizio partito lo scorso 10 giugno ha vissuto già il primo weekend di lavoro senza particolari difficoltà, con tantissimi turisti e abitanti del posto che hanno scelto il bus per raggiungere le spiagge di Bacoli.

Gli orari e le fermate del bus estivo Vomero-Miseno (linea 150)

Quest’anno 4 corse di mattina dal Vomero e poi altre 4 da Capo Miseno ai seguenti orari:

Andata da piazza Muzii: ore 8:00 – 9:00 – 10:00 – 11:00

Ritorno da Miseno: ore 15:00 – 16:00 – 17:00 – 18:00

Gli autobus partiranno dall’Arenella, in Piazza Muzii e lungo il percorso effettueranno le seguenti fermate:

P.zza Muzii (capolinea)– Napoli/Vomero Piazza Muzii – Napoli/Vomero Via Altamura – Napoli/Vomero Via Gemito – Napoli Piave – Napoli Loggetta, Bacoli/Miliscola Via Enea – Bacoli/Miliscola Lido Turistico – Bacoli Capolinea Miseno.

Le info

La tratta dura circa un’ora. I titoli di viaggio sono disponibili presso tutti i punti vendita al costo di 3 euro, oppure si possono acquistare a bordo al costo di 4 euro per corsa singola. Il servizio è gestito da Eav ed è garantito solamente per il periodo estivo come ogni anno e cesserà il servizio il prossimo 10 settembre. Nella prima settimana non ci sono stati particolari problemi da segnalare, con i bus tutti puntuali, salvo ritardi legati al traffico cittadino, con le zone di Bacoli prese d’assalto da turisti e abitanti nel weekend complice le altissime temperature che hanno invogliato le tantissime persone a trascorrere la giornata a mare. Con tutta probabilità lo scenario sarà identico anche questo weekend, complice le giornate di sole che sono previste in Campania con picchi massimi di temperatura che si aggireranno attorno ai 40 gradi.