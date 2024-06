Purtroppo è capitato ancora una volta. La tanto attesa ‘Notte prima degli esami‘, celebrata da migliaia di maturandi come oramai di consueto nello spiazzale di San Martino al Vomero, quartiere collinare di Napoli, si è trasformata nell’ennesima occasione persa per dimostrare una crescita generale dal punto di vista del senso civico.

La condizione in cui riversava stamane la location prestata ai ragazzi era di degrado totale, come purtroppo testimoniato in maniera eloquente dalle immagini.

VIDEO E FOTO/ ‘Notte prima degli esami’ a San Martino: prima la festa, poi il devasto

La notte prima degli esami di San Martino appena passata ha visto il raduno di centinaia di giovani nello spiazzale panoramico al Vomero. Questa volta il piano di sicurezza, addirittura con controlli per l’accesso organizzato dalla Polizia ha evitato problemi, risse e atti di teppismo. Purtroppo anche in questa occasione la piazza è stata trasformata in una discarica. “Abbiamo seguito l’evento – spiegano il deputato Francesco Emilio Borrelli e il consigliere municipale di Europa Verde Rino Nasti – e la presenza delle forze dell’ordine è stata efficace e ben strutturata. Dispiace che ancora una volta siano stati sparati fuochi abusivi e l’area si stata ridotta a una sorta di porcile pubblico. C’è ancora tanto da fare“.