Dopo la mezzanotte di oggi, 24 giugno 2024, i carabinieri hanno ricevuto un allarme lanciato per l’avvistamento di un uomo riverso sull’asfalto. Siamo ad Arzano, comune di 30mila abitanti dell’area metropolitana di Napoli, sul rettilineo del corso Salvatore D’Amato. Un luogo in cui le automobili raggiungono velocità pericolose, teatro di innumerevoli incidenti.

Arzano, investito da un neopatentato e abbandonato in strada: 63 enne in condizioni gravissime

Come riporta anche Il Mattino, i militari giunti sul posto hanno trovato un uomo di 63 anni ancora privo di sensi, ma per fortuna ancora in vita, con evidenti ferite provocate da un investimento. I sanitari del 118 hanno immediatamente trasportato la vittima all’ospedale Cardarelli, dove si trova attualmente in prognosi riservata, in condizioni gravissime.

Non ci sono testimoni: i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Casoria hanno dapprima provato a ricostruire la vicenda, poi, verso le 2,50 un 19enne residente a Casandrino si è costituito dichiarandosi responsabile dell’investimento, mentre si trovava alla guida della sua Fiat 600.

Nei suoi confronti è scattata una denuncia per omissione di soccorso, ed è stato sottoposto agli esami per evidenziare eventuali assunzioni di alcool e droghe. Non sono ancora noti i risultati. La vettura è stata posta sotto sequestro: i militari stanno visionando le registrazioni provenienti dalle telecamere di videosorveglianza per ricostruire l’esatta dinamica.