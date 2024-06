Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha ricevuto a Palazzo San Giacomo lo chef Alain Ducasse, imprenditore della ristorazione e chef con il maggior numero di stelle Michelin al mondo, che ha di recente esteso in città la propria attività.

Ducasse a Napoli: lo chef con più ‘stelle’ al mondo apre il suo primo ristorante italiano

Lo Chef monegasco, celebre per la filosofia di ‘cucina naturalité’, sempre attenta al tema della sostenibilità, porta avanti un’idea di cultura del cibo come strumento di dialogo e conoscenza tra i popoli e ha scelto Napoli per il suo primo ristorante italiano inaugurato al nono piano dell’Hotel Romeo. Si tratta di un vero e proprio evento che proietta sempre più la città sul palcoscenico internazionale candidandola a capitale mediterranea dell’accoglienza di alto livello.

L’incontro con il primo cittadino è stata occasione di confronto sul valore dell’enogastronomia nella realtà partenopea e per Ducasse, da sempre appassionato del Mediterraneo, l’arrivo con Napoli rappresenta l’occasione per ispirarsi ai prodotti del territorio in abbinamento con l’haute cuisine francese contemporanea. Da grande estimatore della scena culinaria italiana, che giudica particolarmente ‘ricca, vivace e diversificata’, si è già espresso a favore dell’inserimento della cucina italiana nella lista del patrimonio immateriale dell’Unesco e molti dei suoi allievi italiani sono oggi grandi chef giunti ai vertici della professione.