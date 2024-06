In 10 mila per Tropico a Piazza del Plebiscito: “Che state combinando guagliù?”

“Ho 80 mila follower su Instagram e voi stasera siete in 10 mila, ma che state combinando guagliù?”. Si potrebbe racchiudere in questa frase tutta l’emozione che Tropico ha trasmesso ieri sera sul palco allestito a Piazza del Plebiscito per il suo primo concerto di grande portata a Napoli.

Davide Petrella, il paroliere dei più grandi cantanti del momento, ha dato vita ad un’esibizione entusiasmante e generosa, portando dal vivo ai suoi fan tutto il suo giovane repertorio in un concerto durato oltre due ore e mezzo.

Sul palco con lui sono saliti alcuni tra gli artisti per i quali ha scritto i testi di canzoni diventate poi incredibili successi, da Elisa a Marco Mengoni, Franco 126, Ghali e Achille Lauro, con i quali ha fatto scatenare la piazza sulle note di ‘Casa mia’, ‘Due vite’, Rolls Royce’ e tanti altri brani.

Un riconoscimento meritato, per un ragazzo partito dalla gavetta vera, che con grande caparbietà ha conquistato in maniera sincera il cuore dei partenopei. Che hanno ricambiato a modo loro, con incredibile e trasversale partecipazione: dai giovanissimi agli adulti, Tropico ha trovato l’amore a Napoli. E ha finalmente scoperto che esiste.