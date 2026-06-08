È morto Francesco Zenti, comandante della Polizia Municipale di Portici, figura di riferimento per l’intera città vesuviana. Nel corso degli anni aveva guidato il corpo con rigore professionale e capacità umane riconosciute da colleghi, cittadini e istituzioni. La sua scomparsa lascia un vuoto difficile da colmare tanto sul piano istituzionale quanto su quello personale. Aveva 57 anni e da tempo era malato di tumore. Lo stesso ruolo lo aveva rivestito anche nella confinante Ercolano.

Morto comandante della Polizia Municipale di Portici: il cordoglio del sindaco Teodonno

La notizia della morte ha colpito profondamente l’amministrazione comunale. Il sindaco di Portici, Claudio Teodonno, ha espresso il dolore dell’intera comunità con queste parole:

«Con profondo dispiacere ho appreso della scomparsa del Comandante della Polizia Municipale di Portici, Dott. Francesco Zenti. La città perde al tempo stesso un eccellente dirigente ma soprattutto una persona dalle spiccate qualità umane. Sicuro di interpretare il sentimento di tutti, partecipo ai familiari a nome mio e dell’intera comunità porticese le più sentite condoglianze».

Una perdita per tutta Portici

La scomparsa del comandante Zenti non è solo una perdita istituzionale. È la perdita di un uomo che, al di là del ruolo, aveva saputo guadagnarsi la stima e l’affetto di chi lo conosceva. Portici lo ricorda come un servitore dello Stato nel senso più autentico del termine: presente, competente, umano. Alla famiglia del comandante Francesco Zenti vanno le condoglianze dell’intera città.