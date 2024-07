Si spara a Napoli. Ancora. La notte in città diventa quotidianamente più pericolosa, come testimoniato tristemente dai due episodi che si sono verificati ieri sera in due zone diverse del centro.

Ennesima notte di sangue a Napoli: doppia sparatoria, ferita anche una donna di 24 anni

Intorno alle 23 di ieri 11 luglio 2024, una giovane donna di 24 anni è stata ferita alla spalla, raggiunta da un colpo di pistola mentre si trovava all’interno della sua abitazione. I numerosi spari sono stati esplosi all’esterno della palazzina nella zona Mercato: la vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale dei Pellegrini, dove si trova in prognosi riservata. Non sarebbe in pericolo di vita. Sull’episodio indaga la Squadra Mobile della Questura di Napoli.

Solo pochi minuti più tardi, un ragazzo ventenne originario di Napoli, è stato ferito alla gamba da un proiettile esploso nel corso di una rapina: secondo quanto raccontato alla polizia, il giovane sarebbe stato infatti vittima del furto dello scooter nella zona di Montecalvario. Anche lui è stato trasportato all’ospedale Pellegrini: sulla vicenda sta indagando la Squadra Mobile.

Nelle ultime settimane sono aumentate in maniera esponenziale le segnalazioni di sparatorie in città: solo pochi giorni fa Emanuele Pietro Montefusco veniva ucciso a Ponticelli.