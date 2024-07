Una incredibile voragine si è aperta in corso Carlo Alberto a Casandrino (nei pressi del civico 130), comune dell’area metropolitana di Napoli, giovedì 18 luglio 2024 attorno alle ore 14. Come testimoniato anche da Casandrino On Line attraverso le foto che vi mostriamo, l’enorme fosso che si è aperto nel bel mezzo della strada dovrebbe essere profondo circa 30 metri.

Anche la sindaca Rosa Marrazzo ha dato immediatamente aggiornamenti sulla vicenda attraverso il proprio profilo Facebook, segnalando alla cittadinanza l’immediato intervento di Vigili del Fuoco e Protezione Civile.

FOTO/ Incredibile voragine a Casandrino: profonda 30 metri, sfollate le palazzine vicine

La voragine avrebbe provocato anche l’interruzione della fornitura idrica, costringendo gli operai a creare un bypass per ripristinare la fornitura. La circolazione è stata interrotta fino all’incrocio con via De Angelis. I residenti delle palazzine adiacenti alla voragine (si tratta di almeno 3 civici), hanno passato la notte altrove e non hanno possibilità di accesso alle proprie vetture e alle abitazioni.

Secondo le prime ricostruzioni, il crollo sarebbe scaturito da una perdita idrica, che si sarebbe manifestata nel sottosuolo senza possibilità di risalita per via del massetto di cemento realizzato a sostegno del marciapiede. Questo è quanto riportato da Casandrino On Line.