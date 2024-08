Bimbo caduto dal balcone a Sant’Anastasia: operato nella notte, condizioni molto gravi

È in gravissime condizioni il bambino caduto ieri giovedì 1 agosto 2024 dal secondo piano di un balcone a Sant’Anastasia. Trasportato all’ospedale Santobono di Napoli ed operato nella notte d’urgenza da neurochirurgo, radiologo interventista e dal chirurgo generale per una lesione alla milza, si trova attualmente ricoverato in rianimazione in condizioni gravissime, con prognosi riservata.

Il piccolo era precipitato dal balcone del secondo piano di un appartamento in via Donizetti 6 nel comune di Sant’Anastasia, appartenente all’area metropolitana di Napoli. Trasportato immediatamente presso il nosocomio vomerese da un’ambulanza del 118 scortata da una gazella dei carabinieri, le sue condizioni erano parse immediatamente critiche.

Il bambino era in compagnia della nonna e del fratellino di 8 anni, mentre la madre si trovava al lavoro ed il padre all’estero.

Il bollettino dell’ospedale Santobono

Il piccolo paziente C.M. di anni 5, pervenuto nella serata di ieri al PO. Santobono per trauma da caduta dall’alto (secondo piano di un appartamento) è stato operato nella notte dal neurochirurgo, dal radiologo interventista e dal chirurgo generale per lesione milza che è stata trattata con embolizzazione. Allo stato attuale è ricoverato in rianimazione in gravissime condizioni con prognosi riservata.