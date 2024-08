Nel tardo pomeriggio di giovedì 1 agosto 2024, un bimbo di 5 anni è caduto dal balcone di un appartamento situato al secondo piano di un palazzo situato in via Donizetti 6, a Sant’Anastasia, comune dell’area metropolitana di Napoli.

Intervenuti immediatamente sul posto, i carabinieri hanno scortato l’ambulanza del 118 fino all’ospedale Santobono, dove il piccolo è stato trasportato in codice rosso e successivamente operato d’urgenza.

Sant’Anastasia, bimbo di 5 anni cade dal balcone: operato d’urgenza al Santobono, è grave

Il bimbo, caduto dal balcone del secondo piano dello stabile situato in via Donizetti 6 a Sant’Anastasia, è stato subito soccorso dalla nonna, che era con lui in casa, e da alcuni passanti che si trovavano in zona. Sottoposto a TAC, è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Attualmente si trova in pericolo di vita.

I carabinieri di Castello di Cisterna, fatti i dovuti rilievi, stanno in queste ore indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente. I militari hanno compiuto gli accertamenti in maniera dettagliata sull’immobile e sulle ringhiere dei balconi dell’edificio, per verificare eventuali anomalie.

Nonostante le cause siano in corso di verifica, la versione dei fatti più probabile sembra essere quella del drammatico incidente.