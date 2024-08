Durante i controlli predisposti dal comando della Polizia locale di Napoli, finalizzati al contrasto degli illeciti su suolo cittadino, gli agenti dell’Unità operativa Avvocata impegnati sul territorio per il contrasto alla sosta selvaggia con l’ausilio del Targa System, sono intervenuti in via Salvator Rosa, via Imbriani e corso Vittorio Emanuele.

Tempi duri per chi usa targhe estere e non paga i verbali: sanzioni per 2mila euro, trovato

Durante l’intervento hanno individuato grazie al sistema installato sulla vettura, un veicolo in sosta in seconda fila con targa estera irregolare non iscritta al registro dei veicoli esteri, inserito nella black list per un debito di oltre 2mila euro dovuto a sanzioni al Codice della strada non pagate. Gli agenti sono riusciti ad identificare il conducente al quale sono state contestate le sanzioni per la mancata revisione periodica e la sosta in seconda fila e successivamente gli saranno notificate tutte le sanzioni in sospeso.

In via Medina è stato individuato un passo carrabile non rinnovato di un condominio. Gli agenti hanno applicato la sanzione prevista dal Codice della strada e informato l’Ufficio tecnico municipale per l’adozione dei provvedimenti di ripristino.

Le pattuglie di via Toledo e corso Umberto hanno sorpreso degi ambulanti senza titolo che esponevano merce in vendita. Alcuni si sono allontanati lasciando la merce sulla strada, altri sono stati identificati e sanzionati per la vendita illecita su suolo pubblico. La merce – occhiali da sole, ventagli, borse, portafogli, cover e abbigliamento per un totale di oltre 600 pezzi – è stata sequestrata. Uno dei venditori aveva merce contraffatta e questo ha fatto scattare anche una informativa all’Autorità giudiziaria.