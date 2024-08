“Capo, state tranquillo”. Napoli, rimosse 102 auto affidate ai parcheggiatori abusivi

A Napoli rimosse 102 vetture in due giorni nel programma di lotta alla sosta selvaggia ed ai parcheggiatori abusivi. Sotto la lente d’ingrandimento i fenomeni soprattutto nelle zone più gettonate e turisticamente più attrattive, dunque soprattutto il centro storico.

Napoli, rimosse 102 auto in due giorni

Nell’ambito delle attività finalizzate al contrasto al fenomeno della cosiddetta sosta selvaggia, il comando della Polizia locale di Napoli – su indirizzo dell’assessore alla Legalità Antonio De Iesu – ha intensificato i controlli in tutta la città. Ai responsabili delle unità operative territoriali sono state impartite direttive per potenziare, in particolare, il contrasto all’occupazione da parte di veicoli non autorizzati degli stalli riservati ai mezzi pubblici e alle fermate autobus, dei posti riservati ai cittadini disabili, dei passi carrabili e degli spazi per i contenitori dei rifiuti. Tali servizi sono svolti sia in orario antimeridiano che in orario pomeridiano con l’ausilio dei carro attrezzi per il prelievo delle auto.

Gli interventi hanno anche la finalità di contrastare un altro odioso fenomeno: la presenza di parcheggiatori abusivi nelle aree maggiormente attrattive della nostra città. In due giorni di attività sono state prelevate 102 auto a seguito di segnalazione e richieste d’intervento fatte dai cittadini per lo più attraverso la centrale operativa della Polizia locale. Le attività proseguiranno anche nelle prossime settimane.