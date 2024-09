La Napoli più bella in TV, arriva una nuova serie con Carmine Recano: quando e trama

Dopo il successo di Mare Fuori, Carmine Recano sarà il protagonista di un’altra serie napoletana, intitolata Noi del Rione Sanità: una nuova fiction trasmessa dalla Rai che si aggiunge alla lista di titoli partenopei che continuano a riscuotere enorme successo.

Noi del Rione Sanità: nuova serie TV con Carmine Recano

Noi del Rione Sanità è ispirata all’omonimo libro che racconta il vissuto di padre Antonio Loffredo, parroco della chiesa di Santa Maria alla Sanità che si è distinto per il suo impegno sociale nel quartiere, con iniziative rivolte soprattutto alle giovani generazioni.

A vestire i panni del protagonista sarà proprio Carmine Recano che ben presto sarà sul set della nuova serie. Tornerà, inoltre, nella schiera dei grandi protagonisti di Mare Fuori 5 nel ruolo di Massimo, il comandante dell’Istituto Penitenziario Minorile.

In un’intervista rilasciata a Il Mattino, Recano ha confermato la sua presenza nel cast di Noi del Rione Sanità: “Si tratta di una fiction Rai dove io sarò il protagonista. Sto infatti studiando la parte. La fiction, diretta da Luca Miniero, è ispirata all’omonimo libro e alla figura di padre Antonio Loffredo che per decenni è stato ed è ancora un punto di riferimento per il quartiere”.

“Un territorio e una trasformazione a cui ho avuto la fortuna di assistere in questi anni, grazie anche a persone a me molto care come l’amico e collega Vincenzo Pirozzi. Il racconto della storia che vedremo in tv sarà un mix tra realtà e finzione romanzata e il mio personaggio, completamente diverso da quello di Mare Fuori, è molto interessante e spero sarà altrettanto amato dagli spettatori. Le riprese inizieranno a settembre e termineranno entro fine anno“.

La data di messa in onda non è stata ancora comunicata mentre le nuove puntate di Mare Fuori saranno trasmesse quasi sicuramente entro i primi mesi del 2025. Un anno di successi per Carmine Recano dal punto di vista professionale ma anche personale: soltanto pochi mesi fa ha coronato il suo sogno d’amore sposando la sua Donatella Tipaldi, già mamma dei suoi due bambini.