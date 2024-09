Paura quest’oggi a Ischia. Una tromba d’aria marina si è abbattuta sull’isola, avvicinandosi in maniera pericolosa in particolare al porto di Casamicciola. Tante le testimonianze raccolte dai residenti: nel video che vi proponiamo, pubblicato su Facebook dall’utente Mario Esposito, si vede il vortice minacciare le abitazioni della comune Porto.

FOTO E VIDEO/ Paura a Ischia, tromba d’aria marina minaccia l’isola. Interrotti i collegamenti

Sospesi i collegamenti da e per Napoli: stop ad aliscafi e traghetti per la giornata di oggi. Un evento chiaramente collegabile al cambiamento climatico che ha vissuto la regione Campania in queste ultime ore. Forti temporali si sono abbattuti su tutto il territorio, con raffiche di vento che hanno causato enormi disagi.

Allo stato attuale, secondo le informazioni raccolte, non ci sarebbero feriti o persone coinvolte. Le immagini della tromba d’aria marina, terrificanti quanto spettacolari, ritraggono lo straordinario fenomeno meteorologico avvicinarsi sensibilmente alla terraferma, senza però mai toccarla.

Il tornado è stato visibile anche dalla vicina isola di Procida.