Un grosso incendio si è sviluppato in via De Roberto. in zona Poggioreale-Gianturco, sembrerebbe in un’autorimessa ubicata nella cosiddetta “zona Industriale”.

VIDEO/ Grave incendio nella zona industriale di Napoli: le fiamme avvolgono un capannone

Nonostante la pioggia che sta cadendo su Napoli, la colonna di fumi tossici (sembra stiano bruciando materiali plastici) è visibile a chilometri di distanza, anche dal decimo piano del palazzo dell’Eav(in foto).

“Sul posto stanno intervenendo i Vigili del fuoco. Attendiamo di conoscere le cause. Intanto abbiamo già allertato l’Arpac.”- queste le parole del deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Borrelli che dopo aver ricevuto segnalazione del rogo ha subito lanciato l’allarme.