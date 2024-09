Prima il diverbio e poi scaraventa una sedia contro una donna. Si tratta dell’ennesimo episodio di violenza ai danni del personale medico. Stavolta è avvenuto a Melito, comune dell’area metropolitana di Napoli, all’interno di un centro di Continuità Assistenziale (guardia medica).

VIDEO/ Melito, incredibile aggressione al medico di guardia: colpito anche con una sedia

“Nel video viene mostrato un’aggressione ai danni dei medici della guardia medica di Melito. Io lavoro al distretto di Mugnano (paese vicino) e lavorare con queste condizioni è diventato triste e degradante” – racconta un operatore sanitario che ha segnalato la vicenda al deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

“La situazione peggiora di giorno in giorno e il personale sanitario ha tutte le buone ragioni per scendere in piazza e protestare. Così, tra minacce, insulti, aggressioni, non possono andare avanti. Sono già intervenuto in parlamento per chiedere al Ministro competente affinché tutte quelle misure promesse per contrastare le aggressioni vengano messe in campo in maniera concreta e capillare. Per fermare le tensioni, inoltre, è assolutamente necessario investire nella sanità nel nostro territorio. Qui troppo spesso si lavora in sotto numero e per assistere tutti i pazienti bisogna fare i salti mortali”– queste le parole di Borrelli.