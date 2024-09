“Capo, l’auto sta parcheggiata bene”. Rimosse 104 vetture durante Napoli-Palermo

Altra partita giocata allo stadio Maradona, ed ancora una volta decine di auto rimosse dal carro attrezzi. Ieri sera, in occasione della partita Napoli-Palermo, sono state prelevate dalla sede stradale ben 104 vetture parcheggiate in sosta vietata con rimozione forzata, affidate alla custodia dei parcheggiatori abusivi.

Napoli-Palermo, il carro attrezzi rimuove 104 auto

In occasione dell’incontro Napoli-Palermo del 26 settembre, la Polizia locale ha messo in campo un’importante operazione di controllo del territorio, con l’impiego di 56 unità, di cui 2 ufficiali e 54 agenti, per garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle normative vigenti.

Denunciati 8 parcheggiatori abusivi

Durante le attività di controllo sono stati sanzionati e denunciati 8 parcheggiatori abusivi con il sequestro di 175 euro in proventi illeciti. Sul fronte della viabilità rimossi 104 veicoli per violazioni al Codice della Strada, elevati inoltre 146 verbali per infrazioni varie, tra cui mancanza di copertura assicurativa, con tre veicoli sequestrati, e due sanzioni per guida senza patente che hanno portato all’immediato fermo amministrativo dei mezzi.

Controlli sulle bancarelle illegali

In parallelo, sono state effettuate operazioni di contrasto alla vendita abusiva di bevande e gadget nei pressi dello stadio. Sono state sequestrate 175 bottiglie di birra e acqua e 90 tra magliette, sciarpe e altri articoli non autorizzati. Infine, sono state controllate 16 attività commerciali, con verifiche orientate al rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle licenze di vendita.