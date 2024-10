Il Pulcinella stilizzato adesso è anche sul presepe napoletano di Marco Ferrigno. Anche in questo caso è stata rispettata dunque la tradizione secondo cui, per ogni avvenimento che a Napoli assume il centro del dibattito, i maestri presepiali creano una statuetta. È un modo di raccontare la storia della città, un segno che imprime nella memoria collettiva eventi ed accadimenti, dove l’ironia è sempre un filo conduttore cruciale che ha anche la funzione di esorcizzare le tensioni.

Pulcinella stilizzato di Pesce sul presepe napoletano

Marco Ferrigno ha certamente accentuato la forma fallica di Tu si ‘na cosa grande, l’opera che installata in Piazza Municipio è piuttosto diversa da quella progettata dal maestro Gaetano Pesce, morto lo scorso aprile e che dunque non ha potuto seguire la realizzazione della scultura di 12 metri che sta facendo discutere tantissimo.

Per la maggior parte dei napoletani è stato un errore inconcepibile ed imperdonabile allontanarsi così tanto dal progetto così come apparso sui disegni firmati dal maestro Pesce, nei quali l’opera non appare colorata, ma bianca e con i bottoni neri tipici del costume di Pulcinella. Anche il sindaco Manfredi ha manifestato perplessità, esprimendo tuttavia un giudizio positivo per il dibattito che si è scatenato.