Francis Ford Coppola a Domenica In parla e canta in Napoletano

Francis Ford Coppola che parla in Napoletano e poi canta Passione, una delle sue preferite e la favorita in assoluto di Marlon Brando. Non è la trama di un film, magari di un kolossal firmato proprio dal regista originario di Bernalda, in Basilicata, ma quanto avvenuto nell’ultima puntata di Domenica In.

Francis Ford Coppola a Domenica In: “Parlo in Napoletano”

Mara Venier ha intervistato Francis Ford Coppola, occasione durante la quale ha parlato del suo nuovo film, realizzato dopo ben 40 anni di studio e attesa. Coppola ha ricordato come i suoi parenti si trovino tutti in Italia, mentre a Matera ha acquistato un palazzo. Durante l’intervista ha ripercorso la propria carriera e la propria vita, evidenziando un legame fortissimo con la sua terra d’origine. Verso le battute finali Mara Venier gli ha chiesto se conoscesse un po’ di Italiano, ed il cineasta ha risposto: “Poco poco”, per poi dire con accento partenopeo “Napulitano… ‘a commedia è fernuta, guagliò viene accà!”.

“Passione” tra le sue canzoni preferite, la più amata da Marlon Brando

Si è cimentato successivamente in un passo di “Roma nun fa’ la stupida stasera”, ma in conclusione ha chiesto di ascoltare (ed ha cantato) una delle sue canzoni preferite, Passione, scritta da Libero Bovio. Coppola ha rivelato una piccola curiosità: “Passione” era la canzone in assoluto più amata da Marlon Brando. Una risposta – indiretta e involontaria – al sondaggio in cui gli italiani (soprattutto quelli del Nord) hanno affermato che il dialetto che odiano di più è quello napoletano.

Il testo di Passione

Cchiù luntana me staje, cchiù vicino te sento

chi sa a cchistu momento tu a ca piense, che faje?

Tu m’he mise dint’e vvene, ‘nu veleno ca è ddoce

nun me pesa ‘sta croce, ca je trascino pe’ tte

Te voglio, te penso, te chiammo

te veco, te sento, te sonno

è ‘n’anno, ce piense ca è ‘n’anno

ca ‘st’uocchie nun ponno cchiù pace truvà?

E cammino e cammino, ma nun saccio a ddo’ vaco

je so’ sempe ‘mbriaco, e nun bevo maje vino

Aggio fatto ‘nu voto ‘a Madonna d’a neve

si me passa ‘sta freva, oro e perle Le do.

La traduzione

Più sei lontana, più ti sento vicina

chissà in questo momento a cosa pensi, cosa fai?

Mi hai messo nelle vene un veleno che è dolce,

ma non mi pesa questa pena che sopporto per te.

Ti voglio, ti penso, ti chiamo

ti vedo, ti sento, ti sogno

è un anno, ci pensi che è un anno

che questi occhi non possono più ormai pace trovar?

E cammino e cammino, ma non so dove vado

sono sempre ubriaco, ma non bevo mai vino

Ho fatto un voto alla Madonna della neve,

se mi passa questa febbre oro e perle Le do.