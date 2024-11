Napoli in tilt, traffico bloccato e smog alle stelle: i motivi dello sciopero dei trasporti

La città di Napoli bloccata e letteralmente in tilt a causa dello sciopero di 24 ore del trasporto pubblico. Per ANM il blocco è totale: la Linea 1 e la Linea 6 hanno sospeso completamente il servizio, così come autobus, tram e funicolari. Anche i lavoratori di EAV hanno aderito in massa, così oltre al Circumvesuviana sono ferme anche Cumana e Circumflegrea. Solo la Linea 2 gestita da Ferrovie dello Stato garantisce la mobilità dei cittadini, ma da sola è ampiamente insufficiente a rispondere al reale bisogno degli utenti.

Napoli bloccata dal traffico a causa dello sciopero

Il risultato è il blocco del traffico in gran parte di Napoli, soprattutto nelle zone più calde: il centro, la stazione centrale, la zona ospedaliera e non solo sono pressoché impraticabili. Al fine di percorrere una manciata di chilometri bisogna restare imbottigliati nel traffico anche per un’ora o più. La situazione, verosimilmente, peggiorerà questa sera quando sarà il momento del rientro in massa a casa dopo la giornata lavorativa. Notevoli gli effetti anche sulla qualità dell’aria, considerata anche la generale vetustà del parco auto.

I motivi dello sciopero

I lavoratori del settore del trasporto pubblico stanno scioperando per il rinnovo del contratto collettivo degli Autoferrotranvieri. Si tratta di uno sciopero nazionale indetto dalle sigle OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL-FNA e FAISA-CISAL e, poiché si tratta del terzo di questo tipo, non vengono applicate le fasce di garanzia. Sostanzialmente, le controparti non vengono incontro alle richieste dei lavoratori che perciò si vedono costretti a mettere in campo un’azione che crea estremi disagi alla cittadinanza.