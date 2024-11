Napoli, bambino investito all’uscita di scuola mentre attraversava sulle strisce

Napoli – All’ingresso della scuola Carlo Poerio a C.so Vittorio Emanuele è stato investito intorno alle 14 un ragazzino che attraversava, secondo i testimoni, sulle strisce pedonali. La macchina l’ha preso in pieno. E’ intervenuto subito il 118 che ha verificato le condizioni di salute della vittima che per fortuna sono buone ma il personale ha deciso lo stesso di portarlo per un controllo generale al Santobono.

L’impatto con il ragazzino ha danneggiato fortemente il parabrezza della macchina guidata da una signora che, in evidente stato di shock per l’accaduto, si è fermata a prestare soccorso e che per fortuna non superava i 40km orari di velocità. Fuori questa scuola sono già avvenuti tanti investimenti solo negli ultimi mesi ma ancora oggi non è stato previsto un intervento deciso per rallentare il traffico veicolare almeno negli orari di entrata e uscita degli studenti. Sul posto si trovava per caso il deputato Avs Francesco Emilio Borrelli che si è sincerato delle condizioni del ragazzino con il personale sanitario.

“L’impatto è stato forte ma sembra che la vittima non abbia riportato lesioni – dichiara Borrelli – preoccupanti. Resta il tema di questi sciagurati al volante che non rispettano segnaletica e divieti neanche nei pressi di una scuola con i bambini in movimento. Alcuni plessi come la Carlo Poerio avrebbero bisogno anche della presenza di polizia municipale almeno all’ingresso e all’uscita delle scolaresche per disincentivare il numero impressionante di farabutti della strada che non stanno attenti neanche ai bambini. Adesso ci auguriamo che oltre alla denuncia per l’investimento almeno ci sia il ritiro della patente per la protagonista di questa vicenda”.