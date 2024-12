Due anni senza Andrea, il pizzaiolo trovato morto a 29 anni. Porzio: “Sentivo pianti strazianti”

Sono trascorsi due anni dalla scomparsa del giovane Andrea Trocino, il ragazzo morto a soli 29 anni che lavorava in una pizzeria di Errico Porzio. Una vicenda che sconvolse l’intera città di Napoli e che lo stesso maestro pizzaiolo ha voluto ricordare sui social, mantenendo vivo il ricordo del suo affezionato dipendente.

Porzio ricorda il pizzaiolo Andrea, morto a 29 anni

“Sono passati 2 anni, 11 dicembre 2022, le 3 di notte. Un giorno ed un orario che hanno cambiato la mia vita. Suona il citofono, sobbalzo dal letto. ‘Errico, Andrea è morto’. In 5 minuti, e non ricordo neanche come, mi ritrovai sul luogo della disgrazia. C’era la polizia e sentivo i pianti strazianti dei genitori“ – si legge nel post diffuso da Errico Porzio.

Il giovane si sarebbe tolto la vita in una fredda notte di dicembre, gettando nello sconforto i suoi familiari, i suoi amici, lo stesso Porzio e l’intera comunità partenopea che ha appreso con sconforto dell’accaduto. Il 29enne lavorava come pizzaiolo presso il locale di Porzio che lo reputava molto bravo e professionale. Andrea, dal suo canto, aveva definito Errico “il mio secondo papà, il mio salvatore di vita”.

“Ho commesso un errore, sono entrato in quel maledetto box, non avrei dovuto farlo. Una scena che non cancellerò mai più dalla mia testa. Nonostante in quel periodo più volte mi rassicurò sul suo stato di salute, Andrea decise di mettere fine alle sue sofferenze. Ho fatto tanto per lui ed è per questo che inizialmente mi sono sentito tradito” – ha continuato Porzio.

“A mente fredda ho capito che in realtà avevo fatto tanto ma non tutto. Quando mi chiedono se nella mia vita abbia mai avuto una persona di fiducia, la risposta è sempre la stessa: Andrea. Mi manchi tanto” – ha concluso.