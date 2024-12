Rita De Crescenzo denuncia sui social un aggressione ai suoi danni presso i Quartieri Spagnoli a Napoli

Nelle ultime ore è diventato virale un video su TikTok della tanto discussa Rita De Crescenzo. Secondo quanto raccontato dalla donna, nella serata dello scorso 17 dicembre sarebbe stata aggredita da due donne armate di un coltello presso i Quartieri Spagnoli. Il tutto è successo dopo un “gender reveal” che ha visto la tiktoker partecipare come ospite speciale. La vicenda è rapidamente rimbalzata su numerosi profili, arricchendosi di particolari: in diversi video si parla di un intervento delle forze dell’ordine e di due donne denunciate ma che, almeno per ora, non trovano conferme ufficiali.

Rita De Crescenzo aggredita ai Quartieri Spagnoli, la ricostruzione dei fatti

A raccontare l’episodio è proprio Rita De Crescenzo che attraverso alcuni video inviati a Pino Grazioli, e successivamente pubblicati sui social, ha denunciato l’aggressione subita nella sera di martedì. Secondo quanto detto dalla tiktoker, è stato obbligatorio il passaggio in ospedale, luogo da cui sono stati registrati i video poi successivamente resi virali sui profili personali della donna. Secondo quanto riportato anche da altre testate, i motivi dell’aggressione sarebbero puramente personali e nelle ultime ore si sarebbe proceduto all’identificazione delle due donne.

“Sono stata aggredita da donne conosciute sui Quartieri Spagnoli, minacciandomi di morte. Aggredendoci di malo modo, pure con un coltello alla gola. – dice la tiktoker nel video – Ho bisogno di aiuto, io adesso ho molta paura e non sto bene. Chiamate Borrelli, chiamate i servizi sociali. Sono in ospedale, ho solo tanta paura”.

Sul caso si è scatenato il dibattito sui social: c’è chi sostiene sia una “bufala” per cercare attenzione e c’è invece chi si preoccupa delle condizioni di salute della tiktoker, in attesa di avere nuovi aggiornamenti sulla vicenda, che come solito saranno dati tempestivamente via social dalla stessa Rita De Crescenzo.