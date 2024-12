I tifosi non imparano: rimossi 71 veicoli affidati ai parcheggiatori durante Napoli-Venezia

Parcheggiatore abusivo nei pressi dello stadio Maradona

Ancora una partita del Napoli allo stadio Maradona, ancora decine di auto moto affidate ai parcheggiatori abusivi e poi prelevate dai carro attrezzi. I tifosi non imparano la lezione e, complici i prezzi alle stelle dei garage privati e l’inadeguatezza dei mezzi di trasporto pubblico, continuano a parcheggiare in divieto sperando di ritrovare la vettura al proprio ritorno.

Parcheggiatori abusivi all’esterno dello stadio Maradona

La Polizia Locale, in occasione dell’incontro di calcio Napoli-Venezia, tenutosi allo Stadio D. A. Maradona, ha intensificato il controllo del perimetro esterno dello Stadio, al fine di prevenire, e reprimere, gli illeciti e i reati maggiormente diffusi durante questi eventi.

Gli Agenti della municipale hanno contestato 98 verbali per infrazione al C.d.S. e prelevato 71 veicoli di cui 15 motoveicoli in divieto di sosta.

Gli Agenti sono stati impegnati anche per il contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi che operano illecitamente nella zona soprattutto in occasione di eventi come la partita di calcio. Sono stati individuati, sanzionati e allontanati 7 parcheggiatori ai quali sono sati sequestrati i proventi dell’attività illecita, mentre per 5 di essi è scattata anche la denuncia.

Controlli in altre zone di Napoli

Controlli serrati sono stati effettuati anche in Piazza Vittoria, dove gli agenti del Git/Motococlisti hanno controllato 44 veicoli e verbalizzato n. 10 per infrazioni al C.d.S. come guida senza copertura assicurativa, guida senza patente, omessa revisione, omesso utilizzo della cintura di sicurezza e per guida con telefonino. Dalle infrazioni sono scaturiti n. 3 fermi amministrativi, n. 1 veicolo affidato al custode acquirente e una sospensione di patente.