Ischia, lascia il marito per il prete della parrocchia: il vescovo sospende il sacerdote

Ischia, si innamora del prete e lascia il marito: il vescovo sospende il sacerdote

Una donna di 35 anni residente a Ischia è salita agli onori della cronaca per aver interrotto il proprio matrimonio dopo essersi innamorata di un prete della Diocesi isolana.

Un episodio che ha creato scompiglio nelle segrete stanze clericali del Golfo di Napoli: l’uomo in questione sarebbe infatti un sacerdote che esercita il suo ministero sull’isola verde (tra l’altro con un ruolo di rilievo in Diocesi), di cui la donna sembra essersi innamorata perdutamente.

Ischia, lascia il marito perché innamorata del prete: il vescovo Villano sospende il sacerdote

E, a quanto pare, il sentimento è ricambiato. Il prelato, infatti, non si sarebbe nascosto e avrebbe rivelato apertamente la sua relazione con la 35enne, che sembrerebbe avere tutte le potenzialità per essere una storia duratura e non solo un momento di smarrimento.

Inoltre, il vescovo di Ischia, mons. Carlo Villano, avrebbe già sospeso il sacerdote dalla celebrazione delle funzioni religiose in attesa di ulteriori accertamenti e provvedimenti.

Questo non è il primo episodio simile avvenuto a Ischia: qualche anno fa, un altro ex sacerdote, Gianfranco Del Neso, confessò all’allora vescovo Pietro Lagnese di avere una relazione sentimentale dopo che la donna con cui era coinvolto era rimasta incinta, portandolo a decidere di abbandonare l’abito talare.