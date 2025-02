Il piano d’evacuazione dei Campi Flegrei: dove andranno gli sfollati. Le zone a rischio

Eruzione Campi Flegrei, dove andranno gli sfollati. Dalle aree di attesa saranno poi trasferiti dalla Protezione Civile della Regione Campania nelle aree di incontro e da qui nelle altre regioni italiane. Ecco dove andranno e come sono stati divisi i vari quartieri

Il piano di evacuazione per i Campi Flegrei e lo sfollamento nelle altre regioni

Abruzzo-Molise, Monte di Procida

Basilicata-Calabria, Bagnoli

Bolzano-Trento, Giugliano in Campania in parte

Emilia Romagna, Soccavo

Friuli Venezia Giulia, Chiaiano in parte

Lazio, Fuorigrotta

Liguria, Marano di Napoli in parte

In Lombardia, Pozzuoli

Marche Umbria, Bacoli

Piemonte Valle d’Aosta, Vomero in parte

Puglia, Pianura

Sicilia, San Ferdinando in parte, Chiaia

Sardegna, Posillipo

Toscana, Quarto

Veneto, Arenella in parte

Le varie zone e cosa c’è da sapere

La zona rossa è l’area per cui l’evacuazione preventiva è, in caso di “allarme”, l’unica misura di salvaguardia per la popolazione. In caso di eruzione, sarebbe infatti esposta al pericolo di invasione di flussi piroclastici che, per le loro elevate temperature e velocità, rappresentano il fenomeno più pericoloso per le persone. Nell’area vivono circa 500mila abitanti.

La zona gialla è l’area che, in caso di eruzione, sarebbe esposta alla significativa ricaduta di ceneri vulcaniche. Per quest’area potrebbero essere quindi necessari allontanamenti temporanei della popolazione che risiede in edifici resi vulnerabili o difficilmente accessibili dall’accumulo di ceneri. Nell’area vivono oltre 800mila abitanti.

Le aree di attesa sono quelle da cui, in caso di dichiarazione di “allarme”, partono i pullman della Regione Campania per condurre i cittadini nelle aree di incontro, al di fuori della zona rossa. Sono individuate nei Piani di protezione civile comunali.

Le aree di incontro sono le 6 aree, al di fuori della zona rossa, da cui partono i cittadini che scelgono il trasporto assistito (via pullman, treno, nave) per raggiungere le Regioni e le Province autonome gemellate con i propri Comuni.