Tragedia a Frattaminore: incendio in casa, morta una donna di 60 anni. Cosa è successo

Episodio shock a Frattaminore nella mattinata odierna. Una donna di 60 anni è morta a seguito di un incendio nella sua abitazione, dove viveva col marito, anche lui in casa nel momento dell’episodio senza però riportare gravi conseguenze.

Donna morta a Frattaminore per un incendio, l’ipotesi colpevolizza una sigaretta

Tragedia nella mattinata di oggi, lunedì 24 febbraio, a Frattaminore, nella provincia di Napoli: una donna di 60 anni, Maria P. è morta a causa di un incendio che si è sviluppato nella sua abitazione. Il rogo si è sviluppato in un appartamento al primo piano di un edificio in centro città. La vittima, quando le fiamme sono divampate, si trovava in casa con il marito, un uomo di 58 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Le fiamme sono state prontamente domate, ma purtroppo per la 60enne non c’è stato nulla da fare. Il marito è in stato di choc, ma non ha riportato gravi conseguenze fisiche.

Da quanto si apprende, secondo una prima ipotesi formulata dai militari dell’Arma, l’incendio sarebbe divampato a causa di una sigaretta spenta male, ma le indagini proseguono per fare piena luce sulla vicenda.

Nelle prossime ore ci saranno sicuramente nuovi aggiornamenti, anche per chiarire la dinamica che resta molto incerta.