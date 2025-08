Turismo, Napoli è la città che cresce di più ad agosto: surclassate Milano, Roma e Venezia

Secondo i dati diffusi da Confindustria Alberghi, Napoli è la città italiana che registra la crescita più significativa del turismo nel mese di agosto 2025. Rispetto allo stesso periodo del 2024, il capoluogo campano segna un incremento complessivo delle prenotazioni del +12,7%, trainato sia dalla domanda italiana (+8,2%) che da quella estera (+9,5%). Numeri che proiettano Napoli oltre i livelli del 2023 e confermano il suo ruolo sempre più centrale nella geografia turistica nazionale.

A fronte di una media nazionale di crescita pari al +2,7%, Napoli si piazza in testa alla classifica delle città in crescita, seguita da Milano (+9,8%), Firenze (+3,6%) e Roma (+2,1%). In controtendenza, invece, città come Verona (-0,8%), Matera (-1%), Torino (-2%) e Venezia (-5,4%), che mostrano segni di flessione.

Un richiamo internazionale sempre più forte

Il trend positivo conferma come Napoli stia vivendo un momento di forte attrattività internazionale. Tuttavia, la crescita impone nuove sfide: migliorare i servizi, evitare che il turismo massivo snaturi l’identità urbana e restituire pieno accesso al mare, una risorsa oggi ancora parzialmente negata.

La città è ormai lontana dall’immagine spettrale dell’agosto di qualche decennio fa, quando le strade si svuotavano e i titoli di cronaca la raccontavano come problematica o in declino. Una narrazione negativa iniziata nel 1973 con l’epidemia di colera, riaccesa nel 2007 con l’emergenza rifiuti e superata solo negli ultimi dieci anni grazie a un lento ma costante lavoro di rilancio culturale e infrastrutturale.

Una Napoli viva, piena e consapevole del suo valore

La Napoli di oggi è viva e affollata anche ad agosto. I suoi quartieri pullulano di turisti e viaggiatori attratti da un’offerta culturale sempre più ampia, dalla cucina riconosciuta in tutto il mondo e da un’identità forte, che continua a esercitare un fascino magnetico.

Con la spinta dei numeri e l’urgenza di un turismo sostenibile, Napoli è chiamata ora a fare un ulteriore salto di qualità: valorizzare l’accoglienza, investire nella cura del territorio e garantire un’esperienza autentica e rispettosa, sia per chi la vive tutto l’anno sia per chi la sceglie come meta estiva.