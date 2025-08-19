Vesuvio Live

Notizie Locali

Cultura

Eventi

Altre Sezioni

Bagno chimico lasciato nel bel mezzo di Piazza Plebiscito: l’ennesimo insulto alla città

Ago 19, 2025 - Redazione Vesuviolive

Bagno chimico a Piazza del Plebiscito. Foto: Catricalà Salvatore

Un bagno chimico nel bel mezzo di Piazza del Plebiscito, con qualche turista curioso che ha addirittura fatto qualche foto. Avrà pensato che potrebbe essere stata un’installazione artistica: siamo nel 2025, non si sa mai. Per dirla alla maniera del maestro Luciano De Crescenzo, l’arte contemporanea ormai non ha più i canoni – per esempio – di Luca Giordano.

Bagno chimico dimenticato a Piazza del Plebiscito

Il bagno chimico era stato posto lì per essere utilizzato dagli operai che hanno lavorato nell’ambito della kermesse Restate a Napoli. Per ironia della sorte ci è restato anche lui, in bella vista nella piazza più importante della città. Un banale ritardo nella rimozione dell’oggetto, certamente, ma ciò non rende quanto accaduto meno insulso e offensivo verso un luogo simbolo di Napoli.

Ad ogni modo, dopo le tante segnalazioni il bagno chimico è stato rimosso nella mattinata di oggi. La figuraccia tuttavia resta, immortalata dalle tante immagini che hanno fatto il giro dei social.

Tag
Piazza del Plebiscito
Categorie

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI