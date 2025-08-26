Napoli, partita la gara per la realizzazione della Linea 10: la metro con treni senza conducente

Parte ufficialmente la gara per la realizzazione della Linea 10 della metropolitana di Napoli, che sarà percorsa da treni senza conducente. Un’opera che collegherà la stazione Afragola Alta Velocità con Afragola, Casoria, Casavatore e il quadrante nord-est della città fino a piazza Carlo III e successivamente a piazza Garibaldi.

Il progetto ha ricevuto il via libera del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che a fine luglio ha approvato con prescrizioni il piano, corredato da un parere tecnico dettagliato. La conferma dei finanziamenti da parte del MIT ha consentito a EAV e ai progettisti di aggiornare il progetto di Fattibilità Tecnico Economico e dare il via al bando di gara.

Finanziamenti e tempistiche del progetto

Il bando è stato inviato per la pubblicazione sulla GUUE: le aziende interessate avranno tempo fino al 3 novembre per presentare le offerte. Il finanziamento iniziale ammonta a 1,2 miliardi di euro, di cui 870 milioni già assegnati al Comune di Napoli e 330 milioni stanziati dalla Regione Campania tramite il Por Fesr 2021/27.

Queste risorse garantiranno la realizzazione funzionale della tratta fondamentale Afragola–Casoria–Napoli Di Vittorio, dove sorgerà anche la stazione di interscambio con la Linea 1, attualmente in completamento a cura di EAV. L’intero piano, però, prevede un investimento complessivo di circa 3,1 miliardi, con ulteriori fondi richiesti al MIT per estendere la linea fino a piazza Principe Umberto.

Le dichiarazioni delle istituzioni

“Si tratta forse della gara più grossa, dal punto di vista finanziario, mai realizzata in Campania e tra le più importanti in Italia dopo quella del Ponte sullo Stretto, che vede luce grazie ad una grande sinergia istituzionale e grazie al lavoro di donne ed uomini di EAV che ringrazio per l’impegno profuso: l’obiettivo è arrivare all’aggiudicazione entro fine 2025” – ha dichiarato il Presidente di EAV, Umberto De Gregorio.

Grande entusiasmo anche da parte del Comune di Napoli. “Un’opera essenziale per Napoli e per l’area metropolitana. 400.000 cittadini potranno utilizzare un mezzo sostenibile e rapido per collegarsi con l’intera città tramite la connessione con Linea 1. Inoltre, ci sarà un collegamento rapidissimo per arrivare ad Afragola Alta Velocità da dove partiranno i treni AV per l’Irpinia e Bari” – hanno sottolineato il sindaco Gaetano Manfredi e l’assessore alle Infrastrutture Edoardo Cosenza.