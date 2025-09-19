Don Mimmo Battaglia: “Metterei il sangue dei bambini Gaza accanto a quello di San Gennaro”

Non è mancato un riferimento al genocidio di Gaza nel corso dell’omelia dell’arcivescovo Mimmo Battaglia, questa mattina, durante la messa per la solennità di San Gennaro. Il sangue del patrono di Napoli si identifica con quello delle decine, centinaia di bambini e civili uccide per mano di Israele e con la complicità dell’Occidente, la nostra complicità. La Storia ce ne presenterà il conto.

L’omelia del cardinale Battaglia e il genocidio a Gaza

“Oggi la parola sangue ci brucia addosso perché il sangue è un linguaggio che tutti capiamo e che chiede conto a tutti. Il sangue di Gennaro si mescola idealmente al sangue versato in Palestina, come in Ucraina e in ogni terra ferita dove la violenza si crede onnipotente e invece è solo rumore. Il sangue è sacro: ogni goccia innocente è un sacramento rovesciato“.

Battaglia si rivolge a Israele: “Cessa di versare il sangue palestinese”

“Se potessi, raccoglierei in un’ampolla il sangue di ogni vittima, bambini, donne, uomini di ogni popolo, e lo esporrei qui, sotto queste volte, perché nessun rito ci assolva dalla responsabilità, perché la preghiera senta il peso di ogni ferita e non scivoli via. E oggi, con pudore e con fuoco, dico: è il sangue di ogni bambino di Gaza che metterei esposto in questa cattedrale, accanto all’ampolla del santo perché non esistono altre lacrime: tutta la terra è un unico altare. Israele, non ti parlo da avversario. Ascoltami. Cessa di versare sangue palestinese. Cessino le rappresaglie e l’invasione. La sicurezza che calpesta un popolo non è sicurezza“.

Così, mentre Papa Leone sceglie di non pronunciarsi sul genocidio, don Mimmo Battaglia si rivolge direttamente a Israele e chiede di cessare i crimini contro l’umanità. Una voce nel coro e fuori dal coro. I fedeli napoletani possono essere orgogliosi del loro vescovo.