I lavoratori del Comune di Napoli: “Basta Coca-Cola nei distributori. Sostiene l’esercito israeliano”

I lavoratori del Comune di Napoli hanno firmato una petizione per Gaza, chiedendo che nei distributori aziendali non siano più venduti i prodotti di Coca-Cola.

Stop ai prodotti Coca-Cola: la petizione dei lavoratori del Comune di Napoli

Oltre 120 lavoratori del Comune di Napoli hanno sottoscritto una petizione rivolta al sindaco Gaetano Manfredi, agli assessori, ai consiglieri, chiedendo un segnale concreto di vicinanza alla causa palestinese. L’iniziativa arriva sull’onda della crescente mobilitazione nazionale per Gaza e dopo lo sciopero generale di lunedì 22 settembre, che ha visto tanti lavoratori comunali, compreso qualche dirigente, partecipare alla manifestazione contro il genocidio in corso.

Il sostegno all’esercito israeliano

Con la petizione i lavoratori chiedono all’Amministrazione di escludere dai distributori automatici presenti in tutte le sedi comunali i prodotti a marchio Coca-Cola: le fonti di boicottaggio internazionale segnalano infatti il coinvolgimento dell’azienda nel sostegno alle forze militari israeliane.

“Siamo convinti che un gesto così semplice abbia non solo un certo valore simbolico, coerente con le dichiarazioni e le decisioni già espresse dall’amministrazione e dal consiglio, ma possa sollecitare a cascata altre iniziative analoghe sui luoghi di lavoro di tutto il Paese” – si legge nel testo della petizione.