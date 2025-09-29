Tragedia a Napoli, perde il controllo dell’auto e investe due scooter: un morto e un gravissimo

Tragedia nella giornata di oggi in via Miano, nei pressi del deposito ANM Garittone. Intorno alle ore 12, una Fiat Panda guidata da un uomo di 67 anni ha improvvisamente perso il controllo, invadendo la corsia opposta e travolgendo altri veicoli.

Nell’impatto sono rimaste coinvolte tre auto in sosta e due motocicli che procedevano in direzione contraria. La violenza dello schianto ha avuto conseguenze gravissime per i centauri.

Un motociclista perde la vita, un altro lotta in ospedale

Il conducente del primo motociclo, un uomo di 62 anni alla guida di un Kymco, è stato soccorso in condizioni critiche e trasportato d’urgenza al CTO. I medici, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Il secondo motociclista è stato invece trasferito al Cardarelli, dove si trova ricoverato in codice rosso. Le sue condizioni restano molto gravi e sotto stretto monitoraggio dei sanitari.

Indagini in corso per chiarire le cause

Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Restano ancora da chiarire le cause che hanno portato il conducente della Panda a perdere il controllo del mezzo.

La strada è rimasta parzialmente bloccata per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici, causando disagi alla circolazione della zona già nelle ore successive all’accaduto.