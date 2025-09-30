De Magistris smaschera le bugie su Bagnoli: “Non ci sarà spiaggia pubblica né mare balneabile”

Mancano 198 giorni all’America’s Cup a Napoli, un evento che è diventato strumento di propaganda sia in relazione alle prossime elezioni regionali che alle comunali, le quali dovrebbero svolgersi nel 2026.

De Magistris smaschera le bugie su Bagnoli

I temi sociali sollevati in merito alla riqualificazione di Bagnoli non hanno mai trovato risposta, con il sindaco Manfredi che, quando non latita sulla questione, è comunque evasivo e sostanzialmente sordo alle richieste di cittadini, organizzazioni, comitati e quant’altro. Come se non volesse accettare interlocutori dal basso. Al contrario, è sempre pronto ad azionarsi quando vi sono in gioco investimenti e ritorni sia economici che di visibilità, da parte di chi ha un peso specifico e lo vuole far fruttare.

A Bagnoli verrà realizzata la base logistica ed operativa dell’America’s Cup. Manfredi, in qualità di commissario straordinario per la riqualifica di Bagnoli, ha ampi poteri e può agire in deroga a ogni legge (eccetto quella penale ed in materia di criminalità organizzata), con il risultato che può fare sostanzialmente ciò che vuole. E da un sindaco così lontano dai napoletani non ci si può aspettare tanto in favore della cittadinanza.

I Napoletani chiedono spiagge e mare libero

Cittadinanza che ha a cuore un tema essenziale per qualità della vita: l’accesso a spiagge pubbliche e la possibilità di fare il bagno in un mare pulito. Napoli è una città di mare cui il mare è negato, dal cemento e dai cancelli, dalla sopraffazione e dai privilegi. Bagnoli era un’opportunità, ma la verità (attuale) è stata raccontata con efficacia da Luigi de Magistris che ha risposto alle affermazioni di Roberto Fico. Quest’ultimo aveva affermato che a Bagnoli, grazie all’America’s Cup, ci saranno spiaggia pubblica e mare balneabile.

L’ex primo cittadino partenopeo ha però precisato: “Caro Roberto, ma conosci qual è il piano su Bagnoli del sindaco Manfredi che tu sostieni con così tanta convinzione? Il nostro piano prevedeva la spiaggia pubblica, ma non a parole, con i fatti. Addirittura era stato validato con un accordo istituzionale col governo con un DPR di Sergio Mattarella. Il piano Manfredi l’ha completamente stravolto. Non c’è il lungomare, il ripristino della linea di costa, la spiaggia pubblica e nemmeno il mare balneabile. Perché eliminando la bonifica completa e la rimozione della colmata, e con l’accordo che avete fatto col governo Meloni che prevede solo la messa in sicurezza, non ci sarà il mare balneabile, non ci sarà la spiaggia pubblica. Quindi raccontiamo le verità. Con noi il piano del Comune prevedeva la spiaggia pubblica, oggi è cancellato dall’amministrazione Manfredi”.