L’ambasciatrice dello Stato di Palestina al Monaldi: “La vostra cura ha un valore inestimabile”

Giornata speciale all’Ospedale Monaldi, che ha accolto la visita di S.E. Mona Abuamara, ambasciatrice dello Stato di Palestina in Italia. L’incontro si è svolto alla presenza dell’avv. Anna Iervolino, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, insieme alla direttrice sanitaria Angela Annecchiarico e al direttore amministrativo Alberto Pagliafora.

Al centro della visita il piccolo Rayan, bimbo palestinese ricoverato presso il reparto di cardiologia pediatrica in attesa di un delicato intervento al cuore. A prendersi cura di lui l’équipe guidata dalla professoressa Maria Giovanna Russo, responsabile della UOC di Cardiologia Pediatrica, e dal dottor Guido Oppido, direttore della UOC di Cardiochirurgia Pediatrica delle Cardiopatie Congenite.

Un incontro di vicinanza e cooperazione

Il colloquio si è svolto in un clima di grande cordialità, rafforzando il legame tra l’Azienda dei Colli e le istituzioni internazionali impegnate a garantire il diritto universale alla salute.

“Questa visita è per noi motivo di grande soddisfazione – ha dichiarato Anna Iervolino – e testimonia quanto sia importante una collaborazione internazionale che ponga sempre al centro la tutela della vita e della salute. L’Azienda dei Colli è pronta a garantire cure d’eccellenza a tutti, con particolare attenzione ai pazienti più fragili“.

L’ambasciatrice Abuamara ha invece commentato così: “Molte grazie ai medici incredibili e alla mia bella comunità. La vostra cura e la vostra compassione verso i bambini feriti e le loro famiglie hanno un valore inestimabile”.