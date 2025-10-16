Napoli, sequestrato complesso sportivo di 10mila mq: 4 campetti, bar e spogliatoio senza licenze

Un vasto intervento della Polizia Locale di Napoli, unità operativa Fuorigrotta, ha portato al sequestro di un’area di circa 10mila metri quadrati nel quartiere Pianura. Gli agenti, intervenuti a seguito di un esposto, hanno accertato la costruzione di un complesso sportivo privo di titolo edilizio, realizzato in totale assenza delle necessarie autorizzazioni urbanistiche.

Scattano il sequestro e la denuncia

All’interno del sito abusivo sono stati individuati quattro campi di calcetto, oltre a spogliatoi, uffici e un bar perfettamente funzionante. L’area era dotata anche di un parcheggio scoperto di circa 80 metri quadrati, anch’esso privo di permessi.

A seguito delle verifiche, gli agenti hanno disposto il sequestro dell’intera struttura e deferito all’Autorità Giudiziaria il titolare dell’impianto per violazione della normativa urbanistica e del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.