Al via i lavori di restyling a via Manzoni: non ci saranno più i pini marittimi

Da lunedì 20 ottobre 2025 prenderanno il via i lavori di riqualificazione di via Alessandro Manzoni, una delle strade panoramiche più celebri di Napoli. L’intervento, inserito nel Grande Progetto Posillipo, riguarderà il tratto compreso tra via Boccaccio e Torre Ranieri e prevede un cantiere a traffico aperto: la carreggiata sarà ridotta, ma resterà garantita una corsia di 3,5 metri per il transito veicolare.

Il progetto, del valore complessivo di circa 7 milioni e 200mila euro, avrà una durata di 18 mesi, con termine dei lavori fissato per aprile 2027. La prima fase, che interesserà il tratto tra Torre Ranieri e via Francesco Petrarca, si concluderà entro febbraio 2026.

Un nuovo volto per la collina di Posillipo

Gli interventi su via Manzoni rientrano in un più ampio piano di valorizzazione della Collina di Posillipo, volto a migliorare il decoro urbano e la sicurezza stradale. Tra le principali azioni previste: la riqualificazione del capostrada, il rifacimento dei marciapiedi e la piantumazione di nuove alberature.

Addio ai pini marittimi, simbolo della strada

Dai render diffusi emerge un elemento che ha già suscitato dibattito: i tradizionali pini marittimi non saranno più presenti lungo la carreggiata. Al loro posto verrà introdotta una diversa tipologia di alberi, più compatibile con la sicurezza stradale e la manutenzione urbana. Una scelta che, pur motivata da esigenze tecniche, segna la fine di un simbolo paesaggistico caro ai napoletani e agli amanti del panorama posillipino.

Il restyling di via Manzoni promette dunque di restituire decoro e funzionalità a una delle arterie più panoramiche della città, ma inevitabilmente cambierà anche il volto verde di una delle strade più iconiche di Napoli.