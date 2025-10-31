Napoli, bambina legata alla sedia da un’educatrice: licenziata, era assunta da 4 giorni

L’educatrice neoassunta aveva legato una bambina alla sedia con una sciarpa: l’inquietante episodio in una scuola di Pianura, periferia di Napoli.

Un gesto inquietante, riportato da Ansa.it, che getta un’ombra sulla quotidianità di chi svolge un ruolo di cura. Nel quartiere Pianura di Napoli, un’educatrice che aveva appena quattro giorni di servizio in una scuola d’infanzia paritaria è stata licenziata dalla direttrice dopo che è emerso che aveva legato una bambina alla sedia con una sciarpa mentre era alla mensa.

La madre della piccola – informata del fatto – ha segnalato l’episodio ai carabinieri della stazione Napoli Pianura e ai militari del nucleo radiomobile, che sono intervenuti presso la scuola.

Fortunatamente la bimba non ha riportato lesioni; ma l’atto mette in luce una responsabilità gravissima: un luogo educativo trasformato – per alcuni istanti – in scena di coercizione.

Nessuna lesione, la madre non sporge denuncia

La direttrice dell’istituto, in presenza dei militari, ha comunicato di aver già provveduto al licenziamento della collaboratrice.

La madre, rassicurata, avrebbe deciso di non sporgere denuncia al momento. Tuttavia, il fatto resta e richiede riflessione.