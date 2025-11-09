Napoli, protesta contro lo spettacolo di Cruciani e Parenzo: “Non siamo terreno di scherno”

Sabato 15 novembre, alle ore 19, davanti al Palapartenope di Napoli, si terrà una manifestazione pacifica organizzata dalle associazioni Figli del Sud, Noi del Sud, Regno delle Due Sicilie e Insorgenti. L’iniziativa coincide con l’arrivo in città dei conduttori radiofonici Giuseppe Cruciani e David Parenzo e nasce come risposta civile e simbolica “a anni di insulti, pregiudizi e denigrazioni sistematiche nei confronti di Napoli e dei napoletani, portati avanti in trasmissioni radiofoniche e televisive nazionali”.

Gli organizzatori sottolineano che l’evento “si svolgerà nel pieno rispetto della legalità e in forma totalmente non violenta”, ponendosi come un gesto di affermazione culturale e di difesa dell’identità partenopea.

“Napoli non è terreno di scherno ma capitale di storia e orgoglio”

“Da troppo tempo – spiegano le associazioni promotrici – la nostra città è bersaglio di una campagna di diffamazione quotidiana che colpisce non solo l’immagine di Napoli, ma anche la dignità dei suoi cittadini. Attraverso la derisione e la caricatura, si producono danni morali e materiali incalcolabili, alimentando stereotipi che penalizzano il turismo, l’economia e la reputazione internazionale di un popolo che ha dato al mondo cultura, arte, musica e civiltà millenaria”.

Le realtà promotrici precisano che “non si tratta di un atto di protesta contro la libertà di espressione, ma di un gesto di difesa civile e culturale. Chi da anni costruisce il proprio successo ridicolizzando Napoli e i napoletani deve sapere che la nostra città non è terreno di scherno, ma una capitale di storia, identità e orgoglio. Li accogliamo con il dissenso civile, ma con la fierezza di un popolo che non accetta più di essere offeso”.

Appuntamento il 15 novembre davanti al Palapartenope

Il presidio si propone come un momento di unità e consapevolezza collettiva, un segnale di fierezza meridionale e di rispetto per la dignità di Napoli e dei suoi cittadini. L’appuntamento è fissato per sabato 15 novembre alle ore 19, davanti al Palapartenope, “per un presidio di fierezza napoletana e di orgoglio meridionale, contro ogni forma di denigrazione e disinformazione”.