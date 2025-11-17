Cruciani sold-out al Palapartenope: “Non ho nulla contro Napoli e non sono razzista”

Lo spettacolo La Zanzara di Giuseppe Cruciani e David Parenzo ha registrato il sold-out al Palapartenope di Napoli, confermando la forte attrazione che il format radiofonico–teatrale esercita anche davanti a un pubblico numeroso e spesso diviso. La serata, caratterizzata dal consueto mix di provocazione, satira e ritmo caotico, ha ribadito la capacità dei due conduttori di trasformare la polemica in intrattenimento dal vivo.

Cruciani a Napoli tra applausi e la protesta fuori il Palaparthenope

Nel clima di discussioni che ha preceduto l’evento, Cruciani ha voluto chiarire la sua posizione nei confronti della città. Ha smentito nettamente di essere “contro Napoli” e respinto le accuse di razzismo che negli ultimi mesi gli erano state rivolte, definendole ingiuste e sproporzionate. Ha invece sottolineato come Napoli sia, a suo avviso, una città piena di realtà interessanti, vivace e ricca di sfumature culturali, e proprio per questo meritevole di essere raccontata senza filtri ma anche senza pregiudizi.

Il sold-out al Palapartenope, al di là delle polemiche, conferma che il pubblico partenopeo non solo non gli ha voltato le spalle, ma continua a rispondere con curiosità e partecipazione a un linguaggio provocatorio che, nel bene e nel male, non lascia mai indifferenti.