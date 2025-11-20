Whoopi Goldberg a Napoli: tappa speciale nello Jago Museum del Rione Sanità

Mattinata speciale al Rione Sanità, dove Whoopi Goldberg ha scelto di fare tappa durante la sua visita a Napoli. L’attrice americana, impegnata nelle riprese di ‘Un Posto al Sole’, è entrata nella Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi, oggi sede dello Jago Museum, sorprendendo i presenti e regalando al quartiere un momento destinato a restare nella memoria di molti.

Ad accoglierla c’erano i ragazzi della Cooperativa La Sorte, il gruppo giovanile che si occupa quotidianamente della gestione e della valorizzazione del museo, seguendo il percorso tracciato dalla Cooperativa La Paranza.

Con loro, la Goldberg ha scambiato sorrisi e parole di incoraggiamento, riconoscendo il valore del loro impegno nel trasformare un luogo storico in un polo culturale vivo e partecipato.

La visita arriva a pochi giorni dalla riapertura della chiesa, tornata accessibile dopo importanti interventi di restauro che hanno interessato la cupola e gli altari laterali. Un traguardo che rappresenta un ulteriore passo avanti nel processo di rinascita del quartiere, oggi modello di rigenerazione urbana che intreccia tutela dell’arte, protagonismo dei giovani e crescita della comunità.