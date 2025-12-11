Napoli, operaio precipita da un edificio a Piazza Garibaldi: è grave

Un operaio di 44 anni è caduto da un ponteggio situato a Piazza Garibaldi, Napoli. Secondo le prime notizie che è stato possibile conoscere, l’uomo stava lavorando alla ristrutturazione dello stabile o di una parte di esso, precipitando dal balcone del primo piano.

Operaio precipitato a Piazza Garibaldi

L’incidente è avvenuto questa mattina. Sul luogo sono giunti i medici del 118 che lo hanno soccorso e poi trasferito all’ospedale Vecchio Pellegrini. Le sue condizioni di salute sarebbero gravi. A effettuare i rilievi del caso e indagare sull’accaduto è la Polizia di Stato.